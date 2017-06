Torino, ipotesi Carrasso come secondo portiere 

TORINO - La partenza di Hart e Padelli, contestualmente alle difficoltà incontrate nelle prime settimane in granata da Vanja Milinkovic-Savic, vincolano la dirigenza del Torino a muoversi per il portiere titolare (argomento approfondito in apertura di pagina), nonché per il secondo. In quest’ottica, su internet, ieri è circolato il nome dell’esperto Cedric Carrasso (36 anni), svincolato dai francesi del Bordeaux con i quali ha giocato per 8 stagioni.