Calciomercato Torino, per Donsah contatto con il Bologna a metà settimana

Il ghanese è la prima scelta per la mediana

TORINO - Priorità Donsah: per rimpolpare la mediana di Sinisa Mihajlovic il primo obiettivo di Cairo e Petrachi è il ghanese del Bologna. Per il 21enne, che piace da tempo ai granata, è previsto un nuovo contatto con i rossoblù nella settimana entrante. Sullo stesso piano di Donsah, in quanto a gradimento, c’è Kucka del Milan (particolarmente gradito al tecnico serbo), mentre le prime alternative portano a Castro del Chievo e Gregus del Copenaghen.

