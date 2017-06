Calciomercato Fiorentina: Corvino punta Simeone

FIRENZE - Sale Nestorovski, resiste Simeone. Ma alla fine potrebbero arrivare entrambi. Oltre a Kalinic nel mirino del Milan pure Babacar potrebbe far le valigie, destinazione Udinese. La Fiorentina non svende nessuno ripetono i dirigenti ma chi smania per andar via lo dica e porti carico. Un carico ritenuto adeguato alle esigenze del club che nel frattempo lavora in entrata. Piace Simeone ritenuto un investimento: di qui la disponibilità a trattare col Genoa per 15 milioni il prestito oneroso per un anno con obbligo di riscatto nel 2018. Ma stanno risalendo pure le quotazioni di quel Nestorovski che Corvino avrebbe voluto già a gennaio se Kalinic si fosse trasferito in Cina. I viola stanno monitorando la situazione del Palermo ancora in attesa del closing, sperando di bissare l'affare-Toni del 2005. Il 27enne macedone è considerato l'ideale per l'eventuale dopo-Kalinic.