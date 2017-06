Calciomercato Inter, trattativa Skriniar: c’è la contropartita per la Sampdoria

In programma un nuovo incontro tra le parti

MILANO - L’incontro tra Ausilio e Romei ha posto una pietra angolare sulla trattativa Skriniar: la distanza tra le parti è netta solo in apparenza tra richiesta (35 milioni) e offerta (10 milioni più Caprari valutato 15). Nei prossimi giorni tra i club ci sarà un nuovo contatto per trovare un’altra contropartita probabilmente nella cantera nerazzurra. Alla Samp interessano anche Ranocchia e Nagatomo, affari però disgiunti da quello per Skriniar.