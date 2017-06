Calciomercato, dalla Spagna: «Juventus sul portoghese Joao Cancelo»

Secondo i media iberici, il terzino del Valencia sarebbe sul taccuino dei bianconeri come possibile sostituto di Dani Alves se non dovesse andare in porto il colpo Bellerin

VALENCIA (SPAGNA) - L'addio di Dani Alves apre scenari impensabili per il mercato della Juventus. I nomi sul taccuino bianconero per sostituire il terzino brasiliano in orbita Manchester City sono molteplici. Gli obiettivi principali per la fascia destra rimangono De Sciglio, con il Milan si potrebbe aprire una trattativa nella quale rientrerebbe anche Neto, e Hector Bellerin, ma sullo spagnolo c'è la concorrenza del Barcellona. Dalla Spagna, però, arriva la voce di un interessamento della Juve per Joao Cancelo. L'esterno 23enne del Valencia è l'alternativa principale ai laterali di Milan e Arsenal, favorito dai buoni rapporti tra il club bianconero e quello spagnolo instaurati durante l'affare Zaza. Il cartellino del terzino della nazionale portoghese è valutato 20 milioni di euro, ma Marotta potrebbe far rientrare nella trattativa qualche pedina di scambio. Anche al Valencia, come riporta Superdeporte.es, piace molto Neto e ricorre spesso tra gli obiettivi dei Pipistrelli Mario Lemina, sondato anche dall'Arsenal di Bellerin. Secondo il sito spagnolo, il club del Mestalla ha bisogno di liquidità e potrebbe lasciar partire Cancelo in tempi brevi.

