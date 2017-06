Calciomercato, Ravanelli: «Milinkovic Savic, vieni alla Juventus!»

L'ex attaccante di Juve e Lazio: «E' davvero un giocatore completo, mi dispiace non giochi in bianconero»

TORINO - La Juventus è alla ricerca di un centrocampista fisico che possa prendere il posto lasciato vacante da Pogba una stagione fa. Il primo nome sulla lista di Beppe Marotta è quello di Seve N'Zonzi del Siviglia, ma la pista sembra essersi momentaneamente raffreddata. Fabrizio Ravanelli, però, ha provato a suggerire un nome nuovo per il mercato bianconero, il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic: «Mi fa specie che non giochi con la Nazionale maggiore. Si tratta di un calciatore fantastico, ha tutto: velocità, dribbling, forza fisica e visione di gioco. L’ho visto giocare nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, è davvero un calciatore completo. Mi dispiace che non giochi nella Juventus. Io, da tifoso bianconero, spero che un giorno indossi la maglia del club di Torino. Ha la qualità per giocare in questa società».

