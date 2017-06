Napoli, Berenguer si avvicina. Ma prima le cessioni

MILANO - Il Napoli non ha ancora annunciato nessun acquisto a causa delle difficoltà che il ds Giuntoli sta incontrando nel cedere gli esuberi, motivo per cui non si è ancora chiusa l'operazione Berenguer.



QUANTI ESUBERI - Il club partenopeo sta trattando da tempo con l'Osasuna per l'arrivo del classe '95, scelto per essere l'alternativa di Callejon. Gli spagnoli hanno chiesto almeno 9 milioni di euro, il Napoli è partito da una base di 5 milioni più una serie di bonus: la sensazione è che a 7,5 milioni di euro si possa trovare l'accordo definitivo. Tuttavia Giuntoli ha fretta di chiudere almeno un paio di operazioni in uscita prima di poter stringere per Berenguer. I prossimi giorni saranno dedicati al mercato in uscita, con De Guzman (rientrato dal Chievo, ha un ingaggio di un milione e 250mila euro fino al 2018), Duvan Zapata (tornato dall'Udinese dopo il prestito biennale, il Napoli lo cede per almeno 20 milioni) e Giaccherini pronti a fare le valige.





Davide Russo de Cerame