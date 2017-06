Calciomercato, dalla Spagna: «Donnarumma-Real Madrid, accordo verbale»

Secondo Marca il club di Perez potrebbe offrire 30-35 milioni per il cartellino di Gigio. E per Mbappé si fa sul serio...

TORINO - Sirene spagnole per Gigio Donnarumma. Secondo il quotidiano sportivo Marca, il portiere del Milan avrebbe un accordo verbale con il Real Madrid: nella versione online del giornale si legge che il club madridista farebbe ai rossoneri un'offerta di 30-35 milioni per il giovane portiere che con la società milanese ha ancora un anno di contratto, ma ha deciso di non rinnovare. Proprio ieri l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi aveva dichiarato che se fosse ancora stato alla guida della squadra, Donnarumma sarebbe rimasto. Il quotidiano riferisce anche di un forte interesse del club neo vincitore della Champions per l'attaccante francese del Monaco Mbappé, per il quale sarebbe disposto a spendere anche 130 milioni di euro.

