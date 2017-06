Juventus, terminate le visite mediche di Schick

TORINO - Sono durate più di 8 ore le visite mediche di Patrik Schick presso il J Medical di Torino. Il calciatore, al termine degli esami, è ripartito subito per l'aeroporto di Caselle da dove con un jet privato messo a disposizione dai bianconeri volerà verso la Polonia per gli Europei Under 21. Schick, che era accompagnato dal suo agente ceco Pavel Paska, non ha fatto in tempo ad apporre la firma sul contratto. Proprio ieri l'attaccante ha affrontato la Nazionale italiana Under 21, sconfitta per 3-1 dalla sua Repubblica Ceca.

EUROPEI UNDER 21 - Schick sabato giocherà contro la Danimarca in una sfida decisiva per il passaggio del turno. Circa 50 i tifosi bianconeri che lo hanno atteso fuori dal J Medical. Pochi autografi, qualche selfie, ma tanti sorrisi prima della partenza. Schick, arrivato a Torino a sorpresa questa mattina, firmerà il contratto con la Juve al termine dell'Europeo, non prima di aver effettuato la seconda parte delle visite mediche.