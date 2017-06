Calciomercato, Dani Alves: «Lascio la Juventus senza problemi»

TORINO - L'esposizione mediatica è il suo forte in questo periodo. Ha abituato i tifosi alle clip su Instagram, tra musica e sorrisi, li ha un po' deluso ultimamente su alcune considerazioni post finale Champions League. Dani Alves e la Juve, una storia finita che però ha ancora (e chissà per quanto) strascichi da separazione consensuale: «Ho lasciato il lavoro ai miei agenti, mi hanno detto che mi chiameranno quando avranno ottenuto la risoluzione con la Juventus». Ai microfoni di Conversa com Bial, elegantissimo in diretta tv, Dani Alves chiude il suo rapporto con il club campione d'Italia: «Non so ancora cosa sta succedendo, se me ne andrò sarà senza alcuno scontro, senza problemi. Tutto il contrario di quello che si sta dicendo». Infine, un passaggio sulla sua prossima squadra: «Il Manchester City? Tutti conoscono la mia ammirazione per Pep Gaurdiola»