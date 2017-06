Inter su Iñaki Williams, l'attaccante che piaceva alla Juventus

TORINO - Gli osservatori della Juventus lo avevano studiato a lungo nella scorsa stagione, prima dell'esplosione clamorosa di Patrik Schick. Ora Iñaki Williams è un obiettivo di calciomercato dell'Inter che è alla ricerca di un attaccante esterno per completare la rosa. Piaceva anche Federico Bernardeschi, ma anche in questa trattativa c'è di mezzo la Juve, che è in netto vantaggio. Così le attenzioni di Piero Ausilio e Walter Sabatini si sono concentrate sull'attaccante dell'Athletic Bilbao e della nazionale spagnola under 21, nato in terra basca da madre liberiana e padre ghanese.

Dalla Spagna confermano (ne hanno parlato ieri il quotidiano sportivo Marca e quello basco El Correo): questo ragazzo di 23 anni velocissimo, mancino e forte fisicamente piace da matti a Luciano Spalletti, che rivede in lui un potenziale Mohamed Salah. Per avere un'idea delle potenzialità del ragazzo, date un'occhiata al gol realizzato contro il Portogallo martedì, al termine di una progressione impressionante, da Fifa 17. Williams costa caro: ha un contratto fino al 2021 e una clausola rescissoria da 50 milioni di euro sulla quale l'Athletic non intende fare sconti. L'Inter ci pensa, Williams è più di una semplice idea di calciomercato.