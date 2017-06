Calciomercato Torino, Gaston Silva: «Voglio lo Sporting Lisbona»

Dal Portogallo la testata "O Jogo" rilancia le dichiarazioni del difensore uruguaiano classe 1994, di proprietà del Toro e nell'ultima stagione in prestito in Liga

TORINO - Gaston Silva vuole lo Sporting Lisbona, lo dice lo stesso giocatore del Torino: «Il campionato portoghese è importante e lo Sporting è un club storico del Portogallo: ho voglia di giocarci, spero che si concretizzi la trattativa e che tutto va bene». L'uruguaiano ne ha parlato in un'intervista a O Jogo, testata sportiva lusitana che ha riportato dell'interesse del club della capitale per il calciatore di proprietà del Toro, ma nell'ultima stagione in prestito al Granada, in Liga.

LA DISTANZA - Si prospetta quindi una cessione a titolo definitivo per il difensore classe 1994, che in granata non ha avuto molta fortuna, ma che potrebbe comunque portare liquidità nelle casse del Torino. Come riportato dallo stesso quotidiano sportivo portoghese, infatti, il club di Cairo, che acquistò Gaston Silva nell'estate 2014 per poco più di 2 milioni di euro, avrebbe rifiutato una prima offerta di 6 milioni da parte dello Sporting Lisbona, e chiederebbe invece una somma vicina ai 10 milioni.

