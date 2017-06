Dalla Spagna: «Neto verso il Valencia»

TORINO - La Roma vuole Diego Alves. "Marca" conferma il forte interesse dei giallorossi per il 32enne portiere brasiliano, specialista nel parare i rigori, che il Valencia è disposto a cedere. Anzi, gli spagnoli già un mese fa avrebbero comunicato agli agenti del portiere di trovare un possibile acquirente in vista del mercato estivo. Il Valencia, tra l'altro, secondo il quotidiano spagnolo, avrebbe già in mano il sostituto: è un altro brasiliano, Neto, in uscita dalla Juventus. L'accordo - a quanto dice Marca - sarebbe molto vicino.