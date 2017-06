Juventus, Lemina ai saluti: possono arrivare 25 milioni

Il centrocampista potrebbe essere sacrificato per fare "cassa". In arrivo il baby Biancu

TORINO - La Juventus non intende cedere nessuno, però valuterà le proposte, soprattutto per i giocatori “sacrificabili”. Tra questi c’è Mario Lemina (nella foto a destra), uno degli indiziati per fare cassa. Sul gabonese ci sono le attenzioni della Premier e il club bianconero può convincersi davanti a una proposta da 20/25 milioni.

IN ENTRATA - La politica bianconera sui giovani italiani è un marchio di fabbrica e non stupisce che nei discorsi di mercato degli ultimi giorni siano entrati alcuni dei migliori prospetti azzurri. Uno di questi è Nicolò Barella (nella foto a destra), classe 1997, già protagonista di una buona stagione a Cagliari in Serie A: 28 presenze, molte da titolare. E’ un centrocampista di grande prospettiva, ne hanno parlato i dirigenti di Juventus e Cagliari. E nella chiacchierata è entrato anche Roberto Biancu, classe 2000, sempre centrocampista di proprietà della società rossoblù. La Juventus punta forte anche su un altro Millennial che tutti vorrebbero: Pietro Pellegri, nato nel 2001, stellina del Genoa. Andrebbe a formare con Kean una pazzesca coppia d’attacco.