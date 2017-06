Ibrahimovic, due di picche dal Real Madrid

TORINO - Una specie di dispetto al Manchester United. I Red Devils vogliono Morata e lui, Zlatan Ibrahimovic, si offre al Real Madrid. Peccato, però, come racconta Don Balon, che dalla Casa Blanca sia arrivato un delicato no, che chiude sul nascere quella che poteva essere la trattativa dell'estate, ma che non lo sarà, perché il Real e Zidane vogliono a tutti i costi Kylian Mbappé e sono disposti a spendere cifre folli per il talento in erba del Monaco.

Per Ibra, tuttavia, le pretendenti non mancano da Stati Uniti e Cina: campionati che al momento lo svedese non vuole prendere in considerazione. Lui vuole rimanere in Europa con una squadra di primo rango ed è anche per questo che ha rifiutato un'altra proposta, stavolta concreta, del Valencia, che voleva riportarlo in Liga dopo l'esperienza la Barcellona.