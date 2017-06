Inter, Sabatini: «Lavoriamo bene e in silenzio». Skriniar a un passo

MILANO - «Adesso non posso dire niente ma l'Inter sta lavorando, anche bene e in silenzio. Non vi preoccupate». Sono le parole del coordinatore tecnico di Suning, Walter Sabatini, sotto la sede societaria. «Ci saranno cose importanti», ha aggiunto prima di salire negli uffici e riferendosi alla campagna acquisti dell'Inter.

SKRINIAR - Intanto, le ultime notizie su Milan Skriniar sono positive per i tifosi interisti. Oggi, nella sede del club, c'è stato un incontro con il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti e i dirigenti dell'Inter. L'operazione, da circa 25 milioni di euro, coinvolge anche Gianluca Caprari, che andrà a vestire la maglia blucerchiata. Già in tarda mattinata il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, a Radio Crc, aveva confermato l'accordo: «Per Skriniar all'Inter è fatta. Di cifre, però, non parlo».