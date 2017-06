Calciomercato Juventus, su Mandragora l'assalto di cinque club

TORINO - Cagliari, Genoa, Spal, Verona e Bologna hanno chiesto in prestito Mandragora alla Juventus. Il 19enne centrocampista bianconero ha gli occhi addosso di mezza Serie A, ma il suo futuro è ancora da decidere. Il manager Pierpaolo Tiulzi non ha fretta e anche il ragazzo vuole ponderare bene la scelta, anche se al momento in pole position sembra esserci il Bologna di Saputo. I rossoblù vogliono regalare a Donadoni un rinforzo di talento per alzare il livello qualitativo della rosa.

