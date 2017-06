Calciomercato Juventus: «Galatasaray, chiesto il prestito di Lemina»

ISTANBUL (TURCHIA) - Il numero di pretendenti per Mario Lemina cresce di giorno in giorno e, dopo Arsenal, Valencia e Nizza, si aggiunge in coda anche il Galatasaray. Secondo "Bein Sports", il club turco avrebbe chiesto il prestito del centrocampista gabonese alla Juventus. L'ex mediano del Marsiglia avrebbe già declinato l'offerta del Nizza preferendo un trasferimento in Premier League o nella Liga. I bianconeri chiedono 20 milioni di euro per il cartellino di Lemina, pagato 9,8 solo la scorsa estate, una cifra esagerata per il Galatasaray che, infatti, lo avrebbe chiesto a titolo temporaneo. I turchi devono battere la forte concorrenza di Wenger, in prima linea se Lemina dovesse decidere di lasciare Torino.

Allegri: "Juventus non ancora al livello di Barça e Real Madrid"