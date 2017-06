Juventus-Asamoah, l'agente in sede: lo vuole il Galatasaray

TORINO - Cinque scudetti conquistati con la maglia della Juve non si lasciano partire a cuor leggero. Proprio oggi Edoardo Crnjar, agente di Kwadwo Asamoah, è stato in sede per parlare del futuro del centrocampista. Lo rivela Sky Sport24. Il futuro del ghanese per ora è destinato ad essere ancora bianconero, visto che la Juventus non ha intenzione di cederlo nonostante l'offerta dei turchi del Galatasaray.

Ultime notizie Juve