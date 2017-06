Danilo fa coppia con Alex Sandro: «Che film». Lo vedremo nella Juventus?

Il terzino del Real in campo con il bianconero: «Lui a sinistra, io a destra...». Che coppia twitta

TORINO - La Juventus svolta a destra. L’addio di Dani Alves, con tanto di scuse, è nei fatti da alcuni giorni. Così, la squadra di Max Allegri si ritrova con un buco da riempire, con classe. Brasiliana. Ecco così l’offerta per Danilo del Real Madrid, uno dei preferiti. Al momento ancora non c’è accordo con il club campione d’Europa, ma con l’entourage del giocatore l’incontro è stato fruttuoso. Ancora a ritmo di samba sulle fasce? Dipenderà dal destino di Alex Sandro, super ricercato dal Chelsea di Antonio Conte. Di sicuro, però, i due verdeoro hanno grande intesa. Lo scrive Danilo su Instagram, dopo il match di futevolei: «Danilo na direita e Alex Sandro na esquerda. Alguém já viu esse filme? Rsrs ficou fácil. Quase deu @williantoto @duduu_galo». In sintesi: Danilo a destra, Alex Sandro a sinistra. Che film… Già, lo vedremo prossimamente sugli schermi bianconeri?