Real Madrid, i tifosi scaricano Danilo: «Diamolo alla Juve per 15 milioni»

MADRID (SPAGNA) - Danilo alla Juventus. Arriva il benservito anche dai tifosi del Real Madrid. Dopo la scelta del club di Florentino Perez di mettere il brasiliano sul mercato, arriva la risposta dei supporter Blancos. Fa bene il Real Madrid a vendere Danilo alla Juve per 15 milioni? La risposta è sì. In un sondaggio del quotidiano spagnolo "Marca" ben il 63% dei 35.000 votanti ha deciso di lasciarlo andare. Intanto la Juve ha incassato la disponibilità del Real Madrid a trattare sulla base di un'offerta quanto più vicina ai 25 milioni (nonostante i Blancos lo abbiano pagato 32 milioni): pronti 22 milioni. Mentre tra la Juventus e Danilo ci sarebbe già un’intesa di massima a livello contrattuale: sarebbe pronto un quadriennale con un ingaggio sulla falsariga di quello percepito dal brasiliano a Madrid, ovvero 4,5 milioni più bonus per arrivare intorno ai 5. Un altro brasiliano in arrivo in casa Juve?