Calciomercato, dalla Spagna: «Dani Ceballos, la Juventus pronta ad andare oltre la clausola»

TORINO - Dani Ceballos è probabilmente colui che agli Europei Under 21 ha impressionato di più tanto da guadagnarsi la palma di miglior giocatore del torneo. Il centrocampista spagnolo del Betis ha una clausola di soli 15 milioni e, secondo il Mundo Deportivo, avrebbe attirato le attenzioni di Barcellona e delle due squadre di Madrid. Ma c’è di più. La Juventus, sempre secondo il giornale catalano, sarebbe pronta a inserirsi nell’affare andando oltre il prezzo della clausola: il club di Siviglia sarebbe già stato avvisato. Non ha ancora compiuto 21 anni, ma potrebbe rappresentare un buon colpo per il presente e un ottimo prospetto per il futuro.

