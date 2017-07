Calciomercato: «James Rodriguez è a un passo dal Psg»

TORINO - Il futuro di James Rodríguez, molto probabilmente, sarà nel PSG. Lo scrive il Mundo Deportivo, nell'edizione online, descrivendo come da tempo il club francese e il Real Madrid, proprietario del cartellino del colombiano, abbiano da tempo avviato la trattativa per definire il trasferimento. Attraverso il proprio procuratore Jorge Mendes, James ha già fatto sapere di volersi trasferire al PSG. Il Real Madrid chiede 75 milioni per il suo cartellino, ma dalla Francia hanno fatto sapere di non volerne spendere più di 60. A Parigi è opinione diffusa che l'arrivo di James, assieme a quello di altri big del calcio mondiale, potrebbe convincere Verratti a restare. Lo sforzo della dirigenza parigina, per allestire una squadra ancora più competitiva, sperano nella capitale francese, potrebbe avere risvolti positivi sull'umore di alcuni calciatori, da tempo orientati a voler lasciarsi trasferire, primo fra tutti proprio Verratti.