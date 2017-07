Calciomercato Inter, le uscite: Murillo-Acerbi, derby per Mancini

MILANO - Dopo aver perso Manolas, lo Zenit è sempre alla ricerca di un centrale e Roberto Mancini ha intenzione di pescare sempre nel campionato italiano. Due i candidati, ovvero Murillo (per cui i russi sono disposti a stanziare 15 milioni) e Acerbi che considera chiusa la sua esperienza al Sassuolo. In uscita all’Inter c’è pure Gary Medel: in settimana è attesa la prima offerta ufficiale da parte del Boca Juniors. Si attendono novità pure sul fronte Biabiany e su Jovetic che il club valuta 11 milioni. E chissà che presto non si possa muovere la Roma...

