Calciomercato Juventus, affondo per Bernardeschi: settimana decisiva

TORINO - Quella che sta per iniziare può essere la settimana decisiva anche per l’affondo a Federico Bernardeschi, che ha ormai deciso di non rinnovare con la Fiorentina (contratto in scadenza nel 2019) e guarda con grande interesse al progetto della Juventus. Nei prossimi giorni Marotta e il ds Fabio Paratici incontreranno il dg dell’area tecnica viola Pantaleo Corvino per trovare un punto d’accordo tra la richiesta (50 milioni, comunque trattabili) e l’offerta (35 più bonus, per un totale di 40 milioni) con la possibilità di inserire uno tra Tomas Rincon e Stefano Sturaro nella trattativa.

TOP 11 - Delle qualità del numero dieci della Fiorentina si sono accorti anche in Europa. L'attaccante è stato inserito nella top 11 degli Europei under 21 appena conclusi e vinti dalla Germania. Nel 4-4-2 selezionato dalla Uefa, Bernardeschi fa coppia in attacco con Marco Asensio, stella della Spagna e del Real Madrid. Ecco perché il suo acquisto da parte della Juventus sarebbe vantaggioso anche dal punto di vista economico.