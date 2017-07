Calciomercato, dalla Spagna: «Juventus, per Danilo adesso c'è anche il Chelsea»

TORINO - Non soltanto la Juve. Sulle tracce di Danilo c’è anche il Chelsea di Antonio Conte che, secondo Marca, avrebbe contattato i dirigenti del Real Madrid per conoscere la situazione del terzino brasiliano. I blancos non considerano il giocatore incedibile, ma rimangono fermi sulla valutazione di 30 milioni di euro. «Danilo – continua il giornale spagnolo – sa di essere la seconda opzione dietro Carvajal e sta studiando la propria situazione in vista della prossima stagione perché il suo obiettivo è quello di volare in Russia per giocare il Mondiale con la maglia del Brasile». La Juventus per adesso si è spinta fino a 22 milioni e in settimana alcuni emissari potrebbero volare a Madrid per presentare al Real l’offerta giusta.

La Juve alza il tiro su Danilo e spunta Dani Ceballos