Calciomercato: «Medel, la Juventus "avvicina" Inter e Boca Juniors»

TORINO - Gary Medel ed il Boca Juniors si avvicinano anche "grazie" alla Juventus. La notizia, rilanciata da Olé, non sta a significare chiaramente che la società bianconera sta avendo un ruolo nella trattativa di calciomercato che potrebbe riportare il calciatore dell'Inter agli Xeneizes; ma, come spiega la stessa testata argentina, è soprattutto attraverso i soldi incassati dai bianconeri (per l'acquisto di Rodrigo Bentancur) che il club di Buenos Aires può sperare di competere con le altre offerte che sarebbero arrivate per il cileno.

GRAZIE ROMA - Il giovane centrocampista uruguaiano è stato infatti prelevato dalla Juve per ben 9,5 milioni di euro; a questa cifra, vanno poi aggiunti anche gli oltre 4 milioni che il Boca incasserà per la cessione del suo ex pupillo Paredes, dalla Roma allo Zenit San Pietroburgo, in base alla percentuale stabilita. Tali entrate dovrebbero permettere al club argentino di provare a pareggiare le proposte per Medel giunte all'Inter almeno da Trabzonspor e CSKA Mosca.