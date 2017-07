Calciomercato, Corvino: «Bernardeschi incedibile per la Fiorentina»

TORINO - «Bernardeschi è un prodotto del nostro vivaio, quindi per noi è incedibile»: è molto chiaro Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, parlando a La Domenica Sportiva di quello che sembra essere al momento il principale obiettivo di calciomercato della Juventus, ossia il numero 10 viola. Per Bernardeschi il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto un totale di circa 40 milioni di euro (35 + bonus) ed anche una contropartita tecnica.

ALTRI - Corvino ha parlato anche di altri nomi dati in uscita per il mercato viola: «Kalinic e Borja Valero sono legati alla Fiorentina e noi siamo molto legati a loro. Per noi fanno parte del progetto, se vogliono andare via devono essere loro a dirlo».