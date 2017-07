Calciomercato, Simeone alla Fiorentina: 20 milioni al Genoa

TORINO - Sempre più Fiorentina nel futuro di Giovanni Simeone. La società viola infatti avrebbe trovato l'accordo con il Genoa per il passaggio dell'attaccante argentino. Un'operazione da venti milioni di euro più cinque di bonus per un giocatore pagato in totale dal Genoa poco meno di cinque milioni. Per domani previsto l'incontro decisivo tra il procuratore del giocatore e il d.s. della Fiorentina Corvino. E ritorno a casa per l'attaccante cileno del Genoa Mauricio Pinilla che rescinderà il contratto ancora in essere con i rossoblù, valido ancora per un anno, per poi accordarsi con l'Universidad de Chile, la squadra che lo aveva lanciato. Per Pinilla un'avventura europea che si è chiusa nel peggiore dei modi dopo una seconda parte di stagione al Genoa segnata soprattutto dalle cinque giornate di squalifica in seguito all'espulsione subita contro l'Atalanta. In Russia con la propria nazionale per la Confederations Cup l'attaccante ha infatti subito un furto nella casa di Santiago del Cile. Ingentissimo il bottino: gioielli, orologi e contanti per quasi due milioni di euro.