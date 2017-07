Calciomercato, da Mehmedi a Donsah: gli obiettivi del Torino

TORINO - Tra un’indiscrezione e l’altra c’è una possibilità concreta nell’orizzonte granata: il Toro è molto vicino a Admir Mehmedi, esterno del Bayer Leverkusen, svizzero di origini macedoni-albanesi, che nell’ultima stagione in Bundesliga non ha brillato ma che negli anni passati spesso e volentieri ha fatto la differenza per la sua squadra. Se lo ricorda bene la Roma che due anni fa nello spareggio per entrare nel tabellone principale di Champions fu eliminata proprio dai tedeschi. E Mehmedi, grande protagonista, segnò sia in Germania sia all’Olimpico. Il Toro avrebbe già ottenuto il sì del giocatore. Al Bayer è stata recapitata una proposta che ha ottime possibilità di essere accettata: quattro milioni. Con la possibilità di essere aumentata: uno per il prestito e quattro per il riscatto obbligatorio. Tutti subito o di più tra dodici mesi. Un giocatore che si sposerebbe alla grande con il sistema di gioco che ha in mente Sinisa Mihajlovic, sempre deciso a puntare molto sulle corsie esterne. Il Toro è molto attivo sui giocatori di fascia e non perde di vista neppure Niang del Milan. Si cercano, ovviamente, rinforzi anche per il centrocampo per centrare l’obiettivo europeo: Donsah (Bologna), Kucka (Milan), Castro (Chievo), Duncan (Sassuolo), giocatori che sono sotto stretta osservazione. Su tutti loro, ovviamente, c’è il nulla osta di Sinisa. Piace pure Manuel Lazzari, 23 anni, della Spal che proprio ieri ha prolungato sino al 2022 con la sua società. Questo però non significa che resti a Ferrara. Se arriva l’offerta giusta la Spal può prendere in considerazione la possibilità di cederlo. Gianluca Petrachi, dunque, dopo tanta semina adesso spera di cominciare a raccogliere qualcosa di concreto da consegnare al tecnico visto che l’inizio del ritiro non è poi così lontano. Di conseguenza ci vuole un’accelerazione che dovrà avvenire questa settimana.