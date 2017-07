Corvino: «Bernardeschi non vuole rinnovare». Ora tocca alla Juventus

TORINO - Terminato da pochi minuti l’incontro tra l’avvocato Giuseppe Bozzo e Pantaleo Corvino avvenuto a Milano. L’agente di Federico Bernardeschi ha comunicato al direttore sportivo della Fiorentina che il 23enne esterno ha deciso di non rinnovare con i viola: «Il suo procuratore ci ha detto che non vuole rinnovare il suo contratto nonostante l'importantissima offerta che gli abbiamo proposto e ne prendiamo atto - ha detto subito dopo il summit ai cronisti presenti lo stesso Corvino -. Vuole andare alla Juventus? IFederico è un patrimonio del calcio italiano e ora vedremo cosa deciderà fare ma noi ora pensiamo alla Fiorentina». Consumatosi l’addio, ora starà ai dirigenti binaoneri Marotta e Paratici affondare il colpo per portare alla corte di Massimiliano Allegri il fantasista azzurro che potrebbe mettersi sulle spalle la gloriosa maglia numero 10 bianconera: la Fiorentina chiede 50 milioni mentre i bianconeri offrono 40 più bonus e la trattativa entrerà nel vivo nelle prossime ore. Il diesse gigliato ha poi parlato anche di due altri big in partenza: «Kalinic? Sono stato chiamato dal Milan per accettare una loro proposta, che non ho voluto ascoltare perché a loro ho detto di pensare ad altri attaccanti. Noi non vogliamo privarci di Nikola. Borja Valero-Inter? Siamo stati sempre sinceri. Non abbiamo messo nessuno sul mercato. Abbiamo detto che volevamo calciatori motivati, ho ascoltato il suo agente. Ha portato delle proposte come accaduto in altre sessioni di mercato. C’è una soluzione dell’Inter, con la volontà del ragazzo di andare all’Inter. Ausilio mi ha chiamato ieri, ma già dieci giorni fa mi aveva detto della buona intesa con il calciatore e domani quando lui arriverà al raduno vogliamo parlarvi per capire cosa vuole fare. Le sue dichiarazioni? Analizzerà tutto lo studio legale. Scetticismo? Siamo stati chiari, vogliamo ripartire per un altro ciclo e con gente motivata. Lo abbiamo fatto spesso, facendo bene. Abbiamo dato tante soddisfazioni e qualche delusione ma ad un gruppo già importante aggiungeremo altri elementi».

JUVENTUS, DA BAGGIO A BERNARDESCHI? NEL 1990 LA RIVOLTA DI FIRENZE (FOTO)