La 10 di Del Piero a Bernardeschi. Juventus, qualità da Champions

TORINO - Da Alessandro (Del Piero) a Federico (Bernardeschi). Nel mezzo, l’interregno di Carlitos (Tevez) e Paul (Pogba), loro non proprio avvezzi al ruolo del fantasista e tantomeno con certe caratteristiche. Poi, la Juventus ci ha provato con Paulo (Dybala), che però, anche per motivi commerciali, ha preferito tenersi l’amata maglia numero 21. Il talentino viola, che ha appena comunicato alla Fiorentina di non voler rinnovare e di voler accettare la corte della Vecchia Signora, sarebbe il naturale erede di quella specie in via di estinzione: i numeri Dieci, sì. Baciato dalla classe, capace di inventare gol dal nulla, già la scorsa stagione era stato messo nella lista dei preferiti dal Barcellona, un club che di 10 se ne intende. La Juve lo ha inserito in cima alla sua, adesso, per aumentare la qualità della squadra. E i tifosi bianconeri applaudono. Il profilo è quello giusto, di un giocatore in grado di infiammare gli animi, mai banale, anche esagerato e dotato di inventiva fuori dal comune. Da Del Piero a Bernardeschi, ricordando anche Omar Sivori, mancino come il carrarese che promette scintille. Un Dieci che vorrebbe percorrere le orme di Roberto Baggio: da Firenze a Torino, per vincere magari in futuro il pallone d’Oro. Ma questa è un’altra storia, ora la parola passa ai due club, Juventus e Fiorentina, che devono trovare l’accordo sui 40 milioni. Anche la cifra fuori dal comune per un ventitreenne azzurro…