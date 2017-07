Juventus, Bentancur non è stato tesserato: ecco perché

TORINO – Il calciomercato è in continuo divenire e quello che sembra assodato oggi può tornare in discussione già domani. E un cantiere ancora aperto è quello della Juventus, che sta tessendo però la sua tela in diverse direzioni con lo scopo di farsi trovare preparata ad ogni evenienza. Ecco così che uno dei primi colpi di Marotta e Paratici, quel Rodrigo Bentancur acquistato dal Boca Juniors, potrebbe dover aspettare ancora un po’ per vestire la tanto agognata maglia bianconera. Il contratto del 20enne regista, campione sudamericano Under 20 con l’Uruguay e d’Argentina con gli ‘Xeneizes’, non sarebbe stato infatti ancora depositato dai campioni d’Italia che per il momento vogliono lasciare libere entrambe le caselle a disposizione per calciatori extracomunitari. Una di queste dovrebbe essere occupata dal terzino brasiliano Danilo, che la Juventus sta trattando con il Real Madrid per sostituire il connazionale Dani Alves (partito dopo la rescissione), mentre la seconda sembrerebbe riservata proprio a Bentancur il cui destino pare però legato indirettamente a quello di Federico Bernardeschi.

L’esterno della Fiorentina, che oggi attraverso il suo procuratore ha comunicato ai viola di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2019, è divenuto infatti l’obiettivo numero uno per l’attacco e spodestato dalla lista delle preferenze il brasiliano Douglas Costa che qualche giorno fa sembrava invece a un passo dai bianconeri. Un calciatore valutato 40 milioni dal Bayern Monaco, gli stessi (più bonus) che la Juve è pronta ad offrire per l’azzurro della Fiorentina (che ne chiede 50). Una trattativa - quella con i gigliati - che i campioni d'Italia faranno di tutto per chiudere senza però precludersi altre possibilità, pronti a tornare in caso di fumata nera su Douglas Costa. Il problema è che 26enne brasiliano però, come Danilo, è extracomunitario e un suo eventuale arrivo costringerebbe la Juve a rinunciare a Bentancur. Una separazione che sarebbe comunque solo temporanea per il giovane uruguagio, che a quel punto verrebbe “parcheggiato” attraverso un accordo privato in una società “amica”, disposta a tesserarlo per farlo crescere e maturare. In attesa - ovviamente - di tornare alla Juve che non ha alcuna intenzione di rinunciare a un talento su cui ha investito circa 10 milioni.

