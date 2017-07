Meret: «Resto alla Spal. Il Napoli? Ci penserò...»

Il portiere al centro del calciomercato: «Ferrara oluzione ideale per me: qui posso giocare e crescere»

CARATE BRIANZA (MONZA) - Alex Meret "non vuole pensare al mercato" ma, a margine degli Sportitalia Awards, ammette che "restare alla Spal" è la soluzione che preferirebbe: "La scorsa stagione a Ferrara sono migliorato molto nella sicurezza e nella fiducia. Il Napoli mi segue? Non penso al mercato. Ora parto con l'Udinese ma la Spal è la soluzione ideale per giocare con continuità e senza pressione. Per il futuro poi valuterò tante possibilità". Per Meret sarà la prima esperienza in Serie A dopo la storica promozione con la Spal. "Ho tantissima voglia di esordire - ammette Meret - e affronterò questa avventura con entusiasmo. Il salto dalla B alla A si farà sentire ma qualche errore mi aiuterà a crescere"