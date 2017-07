Summit Juventus-Genoa: Mandragora verso il ritorno in Liguria

TORINO – Una giornata fitta di impegni per Fabio Paratici, diesse della Juventus impegnato oggi a Milano in una serie di incontri dedicati al calciomercato. Oltre che gli agenti di Leonardo Spinazzola e Andrea Ganz, reduci rispettivamente dai prestiti all’Atalanta e al Verona, il dirigente bianconero ha incontrato anche il collega Mario Donatelli neo diesse del Genoa per parlare del jolly Rolando Mandragora che insieme all'altro bianconero Orsolini è stato protagonista nell'Italia terza agli ultimi Mondiali Under 20. Il 20enne talento bianconero, in grado di agire sia in mediana che sulla linea dei difensori, è anche nel mirino di Bologna, Spal, Cagliari e Verona ma - stando alle indiscrezioni emerse dopo il summit odierno - i liguri nelle ultime ore avrebbero sorpassato le rivali nella corsa al giocatore napoletano, che sarebbe dunque pronto a tornare nel club rossoblù che lo prelevò giovanissimo dalla Mariano Keller per poi cederlo ai bianconeri nel gennaio del 2016 (6 milioni il costo). All’incontro tra dirigenti ha partecipato anche Pierpaolo Triulzi, agente di Mandragora oltre che di Dybala, e alla fine si sarebbe trovato un accordo sulla formula del prestito secco per una stagione.

