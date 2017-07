In Francia: «Aurier a Torino per trattare con la Juventus»

TORINO – Una mossa per mettere abbassare le pretese del Real Madrid su Danilo o un vero e proprio affondo? Dalla Francia propendono per la seconda opzione, convinti che Serge Aurier sia «stato a Torino per trattare con la Juventus che lo vuole come erede di Dani Alves». A rivelarlo è il sito specializzato transalpino ‘Foot Mercato’, secondo cui il «24enne laterale destro ivoriano è volato oggi in Piemonte per continuare a negoziare con la Juve in attesa di capire se il Paris Saint-Germain deciderà di privarsene». Il mediatore dell’operazione è Mino Raiola che rappresenta anche gli interessi del 30enne mediano francese Blaise Matuidi, anche lui in forza al Psg e a sua volta nel mirino dei campioni d’Italia. Aurier, a differenza di Danilo che è extracomunitario, ha anche il passaporto francese e non adrebbe dunque ad occipare una delle due caselle a disposizione per tesserare calciatori extra Ue.

