BeinSport: «L'Arsenal valuta Pjanic 40 milioni»

TORINO - Questa notifica di calciomercato è senza audio. Per non disturbare i tifosi della Juventus impegnati a rispondere alla domanda, lecita, "ma quando annunciamo un giocatore?". Diciamo così perché riportando l'indiscrezione di BeinSport non facciamo un favore a quelli che aspettano un colpo di mercato di Marotta in entrata. Però, questa è la cronaca: «L'Arsenal ci prova per Pjanic. Per ora un sondaggio - dicono gli esperti di mercato della tv del Qatar- quello di Wenger che ha messo sul piatto, attraverso alcuni intermediari, una cifra pari a 40 milioni di euro per il cartellino del centrocampista». In Italia arrivano smentite sulla questione. Ma siamo solo al 5 luglio.