Napoli, la Juventus vuole 10 milioni per Neto

TORINO - La Juventus ha raccolto con soddisfazione gli attestati di stima per Neto ma non scenderà sotto i 10 milioni di euro per cedere il cartellino del portiere. Lo ha comunicato al procuratore del giocatore a Milano, durante una riunione insieme a Paratici. Il direttore sportivo della Juventus sa che c'è il Napoli sul giocatore ma ha registrato anche messaggi di interesse in Spagna, dal Valencia. Le parti si riaggiorneranno presto, anche perché il giocatore vuole sapere presto il suo futuro.

