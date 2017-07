Siviglia, preso Guido Pizarro: N'Zonzi può partire

MILANO - Guido Pizarro è praticamente un nuovo giocatore del Siviglia: il centrocampista centrale classe '90 (argentino, ma di nazionalità messicana) lascia il Tigres di Monterrey e va a rinforzare il centrocampo di mister Berizzo.



N'ZONZI PUO' PARTIRE - La Juventus è da tempo su Steven N'Zonzi, ma non ha mai voluto spingersi fino ai 40 milioni di euro chiesti dal Siviglia (è il valore della sua clausola rescissoria): l'arrivo di Pizarro però dovrebbe convincere il club andaluso ad abbassare le pretese per il centrocampista francese. E' molto probabile che la Juve torni a farsi sentire col Siviglia, con la speranza che si possa riuscire ad arrivare a N'Zonzi per una cifra che non superi i 30 milioni di euro.



Davide Russo de Cerame