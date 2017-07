Calciomercato, dalla Francia: «Su Mbappé c'è anche la Juventus»

TORINO - Il giocatore del momento, l’attaccante che fa gola alle principali big europee. Il futuro di Kylian Mbappé è tutt’altro che definito e secondo Le Parisien a monitorare attentamente la situazione legata al gioiello francese ci sarebbe anche la Juventus, desiderosa di portare a Torino il colpo dell’estate. In corsa, oltre al club bianconero, ci sono Real Madrid, Psg, Arsenal, Barça, Liverpool, City e Chelsea. Ma dalla Spagna avvisano che proprio i Blancos sono quelli più vicini a convincere il 18enne del Monaco. E le parole di Florentino Perez, di appena una settimana fa, sono arrivate chiare e precise: «Mbappé da noi quest’anno? Non lo so, dobbiamo decidere se prenderlo per farlo giocare o se è meglio che continui dove sta e faccia esperienza. Zidane mi deve dare l’ok».

