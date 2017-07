Juventus, il "ballo delle coppie" gira intorno a Bernardeschi

TORINO - Il calciomercato della Juventus in questo momento potrebbe sembrare una specie di “ballo delle coppie”. La società è a caccia di un terzino che sostituisca Dani Alves e di un’ala, ma le caselle disponibili per i calciatori extracomunitari sono solamente due e una di queste è destinata al giovane uruguagio Bentancur, che la dirigenza bianconera ha deciso di tesserare anche in virtù dei circa 10 milioni investiti per prenderlo dal Boca Juniors. La scelta di come occupare la seconda rimasta libera - se con un laterale di difesa o un esterno offensivo - potrebbe portare a un cambio di obiettivo in corsa per l’uno o l’altro ruolo. Se andasse in porto con la Fiorentina l’affare Bernardeschi (che sembra essere in assoluto la priorità in casa Juve), avrebbe conseguentemente via libera Danilo. L’ingaggio dell’azzurro del resto potrebbe però far tramontare l’ipotesi Douglas Costa, brasiliano come il terzino del Real e ala del Bayern Monaco che potrebbe però tornare in corsa qualora sfumasse Bernardeschi. A quel punto bisognerebbe però trovare un’alternativa a Danilo e il nome più gettonato in questo caso sarebbe quello di De Sciglio, in uscita dal Milan e rappresentato dal procuratore Branchini che fa anche da intermediario nella trattativa per Costa.

PISTE FRANCESI - Non ci sono solo però Danilo-Bernardeschi e De Sciglio-Douglas Costa in ballo, perché la Juventus ha parlato anche con Mino Raiola per Matuidi che potrebbe arrivare dal Paris Saint-Germain insieme all'ivoriano Aurier, che è grande amico del centrocampista ma che a Parigi è stato spesso al centro delle polemiche (fu anche sospeso dal club per gli insulti rivolti all’allora tecnico Blanc e al suo vecchio compagno Ibrahimovic) e sul cui status di comunitario (si parlava di un passarto francese) oltretutto non ci sono al momento certezze. Non avrebbe controindicazioni invece la coppia dei sogni di cui si vocifera nelle ultime ore in Francia, dove danno la Juventus in corsa per il 18enne attaccante Mbappé del Monaco che arriverebbe invece a Torino insieme al 24enne terzino Sidibé. Ipotesi suggestiva ma di difficile realizzazione, considerando che costerebbe alla Juventus una cifra intorno ai 100 milioni (anche se ci sono ottimi rapporti con il club del Principato, a cui piace Lemina), soprattutto se - come sembra - i campioni d’Italia alla fine affonderanno il colpo con Bernardeschi per il quale c’è però ancora distanza tra la richiesta della Fiorentina (50) e l’offerta della Juve (40 più bonus).

