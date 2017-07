Dalla Turchia: «Juventus a Istanbul per Cengiz Ünder»

TURCHIA – Missione sul Bosforo per la Juventus. Questo almeno continuano a dire dalla Turchia, dove si fanno sempre più insistenti le voci sull’interesse dei campioni d’Italia per Cengiz Ünder, soprannominato in patria il ‘Dybala turco’. Vent'anni da compiere il prossimo 14 luglio, il fantasista del Medipol Basaksehir ha già mostrato le sue qualità nell’ultima stagione con 32 presenze e 7 gol (più 5 assist) nella Süper Lig turca a cui si aggiungono i 4 gettoni e le 2 reti nella Nazionale maggiore (con cui ha debuttato lo scorso novembre). Sulle sue tracce ci sarebbero anche Chelsea e Manchester United ma dalla Turchia assicurano , oltre ai bianconeri che già «domenica alcuni emissari bianconeri voleranno a Instanbul per trattare con il Basaksehir che valuta il calciatore 7 milioni di euro».

