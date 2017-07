Juventus, il baby Bove saluta: triennale con la Sambenedettese

TORINO – Prima avventura nel calcio professionistico per Gabriele Bove, 19enne centrocampista della Juventus che dopo le esperienze nel vivaio bianconero approda in Lega Pro dove vestirà la maglia della Sambenedettese: «Gabriele Bove, torinese classe '98, nel primo pomeriggio ha firmato un accordo triennale con la società rossoblù – si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club marchigiano -. Finora il giovanissimo giocatore aveva mosso i primi passi soltanto nelle giovanili della Juventus, tra Under 17, 19 e Primavera come capitano, mentre ora si appresta a militare come centrocampista in Lega Pro. Un in bocca al lupo da tutta la tifoseria rossoblù».

Psg, primo contratto per il figlio di Weah (FOTO)