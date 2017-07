Juventus, per il giovane Portanova manca ancora la firma

TORINO - Manca ancora il "nero su bianco" per il passaggio di Manolo Portanova, centrocampista delle giovanili della Lazio, alla squadra Primavera della Juventus. Rispetto alle indiscrezioni uscite nella tarda serata di giovedì, l'entourage del promettente centrocampista della Nazionale Under 17, conferma l'esistenza di una trattativa tra le due società, che tuttavia non hanno ancora trovato un accordo definitivo. Portanova nelle scorse settimane ha ricevuto offerte anche da blasonati club stranieri, ma il suo obiettivo è quello di rimanere in Italia e di crescere. Per questo la Juventus resta una soluzione molto gradita. Le due società però dovranno trovare un accordo economico perché il cartellino del calciatore è di proprietà del club biancoceleste. Il passaggio dovrebbe comunque essere ufficializzato nei prossimi giorni.