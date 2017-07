Inter, Borja Valero a un passo: manca l'annuncio

TORINO - L'Inter è pronta per annunciare il suo secondo acquisto dopo quello di Skriniar. Da Firenze infatti arrivano segnali positivi per i nerazzurri pronti a chiudere con la Fiorentina per il cartellino di Borja Valero con una cifra che si aggira attorno ai 6 milioni più bonus.

TENSIONE - "Du' querele i' giorno ma quando vi lehate di torno?", firmato "Ciclone viola-Curva Fiesole", e' il testo, scritto in stile linguistico fiorentino, di uno striscione affisso dalla notte scorsa all'esterno dello stadio "Franchi", ennesima testimonianza della contrarieta' di una parte della tifoseria gigliata verso la politica societaria portata avanti dalla attuale proprieta' del club viola, ovvero la famiglia Della Valle. Negli ultimi dieci giorni, infatti, oltre alla contestazione mercoledi' scorso di circa cinquecento tifosi all'estero del principale impianto calcistico di Firenze, contro le recenti mosse della societa', si sono susseguite le affissioni di numerosi striscioni, volte a sollecitare l'attuale proprieta' viola a farsi da parte e a cedere le quote di maggioranza della Fiorentina.