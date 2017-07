Bartomeu: «Dani Alves? Il suo problema non c'entra col calcio»  

Il presidente del Barcellona torna sull'addio del terzino che ha rescisso con la Juventus: «Non andò via per problemi con i dirigenti, io e lui sappiamo perché...». Su Verratti: «Ci interessa»

BARCELLONA – Se i tifosi della Juventus hanno ancora l’amaro in bocca per le modalità d’addio di Dani Alves, che dopo le polemiche sorte in seguito ad alcuni suoi post sui social alla fine ha rescisso il contratto e lasciato Torino, anche a Barcellona il 34enne terzino brasiliano fa ancora discutere. E sulla separazione dai catalani dopo 8 stagioni di militanza è tornato Josep Maria Bartomeu, presidente ‘blaugrana’ che in un’intervista al ‘Mundo Deportivo’ ha dato una spiegazione dai contorni misteriosi: «Dani Alves non aveva alcun problema con la nostra dirigenza. Lui e io sappiamo perfettamente quel era il suo problema, che è molto personale e non ha nulla a che fare con il calcio. È facile attaccare gratuitamente i dirigenti. Dani è molto divertente, ha uscite spiritose ma la sua è una questione personale che noi comprendiamo. Un problema di cui siamo a conoscenza il suo agente, lui e io».

