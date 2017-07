La mia vita Schick(osa): «La Juventus, la Ferrari e l'appartamento che ancora non ho scelto»

TORINO - Una vita Schick(osa). Per Patrik, in un anno è cambiato tutto. L’esplosione nella Sampdoria, l’acquisto da parte della Juventus. Sulla strada di Pavel Nedved, e non per caso: sono i due affari di mercato più cari per quanto riguarda i calciatori cechi. Per l’attaccante, i bianconeri spenderanno 30,5 milioni, mettendo dentro delle contropartite. E in Patria, già si scatenano le riviste sul ragazzo d’oro. Juventus, magari una Ferrari, la ragazza: ecco la sua vita Schick(osa), con tanto di volo privato per andare in un paradiso estivo. E poi la moda. E la riconoscenza verso chi ha creduto in lui, la famiglia in primis. «Ho parlato già con Nedved - racconta ai media del suo Paese - della Juventus volevo sapere tutto…». E continua così: «So che non sarà facile, devo ancora dimostrare tutto. Ho ancora una settimana di vacanza, ma non sono preoccupato nè nervoso. Magari mi verrà qualche giorno prima di cominciare l’avventura. Ma è lo stesso ogni volta che si cambia squadra». L’ingaggio salirà e così i progetti. «Mi piace investire nel settore immobiliare». L’Italia, poi, è la patria della moda e delle auto di lusso. «Certo, la Ferrari è il sogno di ogni bambino. Vedremo… Vestire bene mi intriga, mi piace sperimentare. Ho una ragazza, verrà con me a Torino». E rivela: «Non so bene cosa aspettarmi, in città non ho neppure scelto l’appartamento. Ringrazio i miei genitori, penso siano fieri di quanto ho fatto finora. E ringrazio la gente che mi sostiene e tifa per me. Con loro condivido la mia carriera».