La Juve e il club degli “alleati”. Tocca al Vicenza

VICENZA - C’è un'asse che collega Vicenza a Torino (sponda Juventus) tra le società che hanno stipulato un’alleanza di mercato. Quella biancorossa, retrocessa in serie C ma pur sempre piazza storica, è l’ultima in ordine di tempo se è vero che pochi giorni fa a Vicenza l’ad Beppe Marotta e il ds Fabio Paratici hanno incontrato i vertici del club, rappresentati dall’attuale proprietà (Marco Franchetto, presidente di Vi.Fin.) e dal gruppo che sta rilevando la società, la Boreas Capital. Un blitz che si è concretizzato con l’arrivo di Moreno Zocchi, 48 anni, nuovo ds del Vicenza, reduce dal biennio con la Juventus dove ha vinto lo scudetto Under 15. Zocchi sta allestendo la squadra in vista del ritiro. E in gruppo ci saranno alcuni giovani della Juventus, pronta a prestare alcuni elementi in uscita dalla Primavera. Il “patto di ferro” tra i club consentirà ai bianconeri di tenere sott’occhio alcuni giovani tra cui il portiere Bryan Costa (classe ’99, già in prestito al Sassuolo ed eletto miglior portiere al “Viareggio”), il difensore Matteo Anzolin (2000, nazionale Under 17) e il centrocampista offensivo classe 2001 Piero Violato (nazionale Under 16).

