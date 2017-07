Douglas Costa alla Juventus, le reazioni social

TORINO - Douglas Costa, è Juve. Questa mattina Tuttosport regala il primo piano dell'ultimo nome pronto a entrare nella casella "acquisti" dei campioni d'Italia. «Intesa raggiunta col Bayern per l'esterno brasiliano. Anche Bernardeschi è a un passo: con la Fiorentina si limano i dettagli economici». La reazione dei tifosi della Juventus, sui social, è positiva: «Douglas costa a sinistra e Di Maria a destra, per me, sarebbero ideali per sopperire (non completamente) eventualmente a AS e Dani». Così Francesco su Twitter e poi, di seguito, gli altri pareri positivi del mondo bianconero:

Mamma mia se arriva @douglascosta — canio nole' (@CanioNole) July 8, 2017

Se arrivano sia Bernardeschi che Douglas Costa accetto anche un Matuidi o un Nzonzi a centrocampo. — Fëderico M. (@fedeju93) July 8, 2017

Bene ragazzi sinora c'è stato il mercato dei bambini con Milan e Inter ora inizia quello dei grandi con soldi veri — enrico sacchi (@E1LEX84) July 8, 2017

Ho letto"Bernardeschi+Douglas Costa meglio di no,sono entrambi mancini"

Ma dico io,non vi va proprio bene nulla eh?Critichereste chiunque.. — Matteo_17 (@salva_matte) July 8, 2017