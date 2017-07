Calciomercato, Bacca cancella il Milan... anche dai social

MILANO - Nell'era 2.0, quella dominata dai social network, due indizipossono bastare per fare una prova. Ieri Carlos Bacca ha infatti eliminato da Instagram tutte le foto che lo ritraevano con la maglia del Milan e ha smesso di seguire su Twitter l'account ufficiale della società. Il futuro dell'attaccante colombiano non può che essere lontano dal club rossonero: il feelingcon Montella non è mai scoccato, la stagione scorsa non sono mancati momenti di tensione. Il tecnico ha benedetto l'arrivo del giovane Andrè Silva e spinge per l'acquisto di Kalinic. Bacca sogna il ritorno a Siviglia, che però sta prendendo il suo connazionale Muriel; piuttosto lo vorrebbero Fenerbahçe e soprattutto Olympique Marsiglia. Il problema rimane quello economico: Bacca guadagna 3.5 milioni, ma soprattutto è ancora a bilancio per una ventina di milioni. Una novità in entrata e una in uscita: ieri Kucka ha firmato col Trabzonspor (il Milan incasserà 5 milioni) e Conti ha messo il suo nome su un contratto da 2 milioni fino al 2022.

